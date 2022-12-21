Hz.Mevlana’nın 749.Vuslat Yıldönümü münasebetiyle Kaleli Vakfı’nda “Şeb-i Arus” programı düzenlendi.

Hz.Mevlana’yı anma ve anlama etkinlikleri kapsamında; Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yön.Kur.Üyesi – Vakıf Müdürü İlahiyat Fak. Em.Öğr.Gör. İsmail Tuncel tarafından “Hz.Mevlana ve Şeb-i Arus” konulu konferans ile Tasavvuf Musikisi ve Semazen Gösterisinin yer aldığı zengin içerikli program; Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeleri Emine Kaleli Ejder, Zehra Emre, Yeşilay Çorum Şube Başkanı Dr.İsmail Türker Ejder, Kaleli Grup Genel Müdürü Yüksek İnşaat Müh. Mustafa Melih Ejder ve seçkin davetlilerin katılımları ile Kaleli Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden de canlı yayınla izleyicilerle buluştu.

“FELSEFESİ AŞK VE MUHABBET”

Kaleli Vakfı Mütevelli ve Yön.Kur.Üyesi – Vakıf Müdürü İlahiyat Fak. Em.Öğr.Gör. İsmail Tuncel, Hz.Mevlana’nın hayatını, fikir ve öğretilerini, ideallerini anlattığı çok çarpıcı konuşmasında özetle şunları belirtti:

Felsefesi aşk, muhabbet ve yetmişiki millete birlik ve beraberlik çağrısı olan “Mesnevi’sinde” tüm bunları dile getiren Hz.Mevlana, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan ülkesinin Belh şehrinde dünyaya geldi.Babası Belh şehrinin ileri gelenlerinden, sağlığında “Bilginlerin Sultanı” ünvanını almış olan Hüseyin Hatimî’nin oğlu Bahaddin Veled’dir.Yaşadığı bölgede yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle takribi 1212 yıllarında aile fertleri ve yakın dostları ile birlikte Belh şehrinden ayrıldı.Ulemanın ilk durağı Nişabur olmuştur.Nişabur şehrinde ünlü mutasavvıf Feridüddin Attar ile karşılaştı.Mevlana küçük yaşına rağmen Feridüddin Attar’ın dikkatini çekmiş ve takdirini kazanarak ondan feyz almıştır.Sultan-ül Ulema Bahattin Veled, Nişabur’dan Bağdat’a ve daha sonra Kufe yoluyla Kabe’ye hareket etti.Hac farizasını yerine getirdikten sonra dönüşte Şam’a uğradı.Şam’dan sonra sırası ile Malatya, Sivas, Kayseri ve Niğde yoluyla Karaman’a geldiler, Karaman’da Subaşı Emir Musa’nın yaptırdıkları medreseye yerleşti.Yıl 1222.Burada yedi yıl kaldıktan sonra Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat’ın daveti üzerine İplikçi Medresesine yerleşti.Babası Bahaddin Veled’in vefatı üzerine tüm talebeleri ve müridleri Mevlana’nın etrafında toplandılar ve kenetlendiler.Mevlana o an itibariyle yetişmiş büyük bir ilim ve din bilgini, fikir adamı olmuştu.İplikçi medresesinde vaazlar ve dersler vermeye başladı. 17 Aralık 1273 yılında vefat etti.Günümüzde, Konya Mevlana Müzesi içerisindeki mekana , babası Bahaddin Veled’in yanına defnedilmiştir.Mevlana yaşamını üstadlarından aldığı feyz ile “Hamdım-Piştim-Yandım” sözleri ile ifade etmiştir.Ölümünü, yeniden doğuş günü olarak niteleyen Mevlana, o gün kendisini sevdiğine yani Allah’a kavuştuğu gün olarak nitelemiş ve ölüm gününü “düğün günü veya gelin gecesi” olarak kabul etmiştir.Günümüzde bu olay “Şeb-i Arus” olarak kabul edilmekte ve her yıl onyedi aralıkta anılmaktadır.Mevlana Celaleddin-i Rumi, bugün dünyaya mâl olmuş büyük bir fikir ve gönül insanıdır.Yaşantısı kitap ve sünnet olan Mevlana, muhabbetullah çizgisinden hiçbir zaman ayrılmamıştır. “Canım tenimde oldukça ben kur’an-ın kölesiyim, Hz.Muhammed’in (s.a.v.) yolunun toprağıyım.” sözleri bunun en güzel kanıtıdır.

MUSİKİ İLE MANEVİ ATMOSFER

Ebubekir Atalay yönetiminde, Muammer Özcan ve Udi Atakan Tetik ile Neyzen Alpaslan Yıldız’ın icra ettiği musiki faslı ile manevi bir atmosfer içerisinde coşkulu bir şekilde yapılan program, Semazen Emre Ene tarafından gerçekleştirilen sema gösterisi ile devam etti.

Programın son bölümünde; Kaleli Vakfını kuran, hizmet eden, maddi ve manevi katkılarda bulunanlar ile ahirete irtihal edenlerin de ruhlarının şad edildiği dua faslı Em.Din Görevlisi Fikrettin Çıplak Hocaefendi tarafından yapıldı.

(Haber Merkezi)

