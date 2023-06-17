Kale Mahallesi esnaflarından Kamil Gülbaz, Belediye’nin bundan bir yıl önce kentsel dönüşüm projesini anlatırken vatandaşları umutlandırdığını ve heyecanlandırdığını ancak bugün projenin akıbeti hakkında açıklama yapmadıklarını dile getirdi.

Projeyle ev ve iş yeri sahiplerine mevcut yapılarının yıkılarak yerine belli ödemeler karşılığında yeni ev ve işyerleri verileceğini hatırlatan Gülbaz, “Belediye bizlere bu iş planlandı, onaylandı dönüş yok demişti. Hepimizden imzalar istendi, ancak son günlerde projenin durdurulduğunu öğrendik. Hatta projenin iptal edildiği konuşuluyor biz Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan Kale’deki kentsel dönüşüm projesinin ne aşamada olduğu hakkında bilgi istiyoruz.” dedi.

Öte yandan Kale’nin Çorum’un merkezinde olduğunu ederinin altında değer biçildiğini savunan Gülbaz, “Adamın 50 metre yeri var 3+1 daire veriyorlar. Burada büyük bir haksızlık ve rant olduğunu tahmin ediyorum. Bana göre Milönü Caddesi’ndeki iş yerim benim için değerli. TOKİ’den gelen yetkili ‘size aynı yerinizden verilmeyecek, kura çekilecek diyor, benim yerimle Kellegöz Cami’nin yanındaki yerin değeri bir değil. İnsanlar bu sıkıntılar dolayıyla da imza vermekten kaçınıyor. Hakkını verirlerse herkes koşa koşa imza atacak.” ifadesini kullandı.

“MAĞDUR OLDUK”

Ev sahiplerinden Samet Damar ise, geçen hafta Belediye binasındaki Kentsel Dönüşüm Ofisi’ne gittiklerini ve ofisin kapatıldığının, projenin iptal olduğunu söylediklerini anlattı. Kale Mahallesi sakinleri olarak projenin hangi aşamada olduğunu merak ettiklerini bildiren Damar, şunları söyledi: “Proje iptal oldu mu olmadı mı? Kale Mahallesi sakinleri olarak mağdur olduk. Yetkililerden mağduriyetimizin bir an önce giderilmesini istiyoruz.”

Abdullah Zihar ise “Kale’nin içerisini 8-10 sene önce metrekaresini bin lira bin 500 lira gibi bir fiyat vererek almışlardı bunca zaman geçmesine rağmen şu an için bize verilen fiyat da aynı. O zaman ki kurla şu anki kur bir değil. Bu şekilde olursa bizler kesinlikle evlerimizi satmayı düşünmüyoruz.” şeklinde konuştu.