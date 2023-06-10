ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan Kale Mahallesi sakinleri kentsel dönüşüm projesinin durdurulduğunu iddia etti. Durdurulan proje nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktaran vatandaşlar, Belediye’nin proje için kurduğu irtibat bürosunu da kapattığını dile getirdi.

Proje hakkında yetkililerden açıklama beklediklerini kaydeden mahalleliler, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

YAĞBAT: HENÜZ NETLEŞEN BİR DURUM YOK

Telefonla ulaştığımız Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, projeyle ilgili henüz net bir durum olmadığını belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Bakanlık’tan yetkililer projeyle ilgili alternatif birkaç yol arıyor. Kentsel dönüşümle ilgili son durum hafta içinde belli olacak.”