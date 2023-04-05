TFF 2.Lig Beyaz Grup’ta “Birlikte başaracağız” sloganıyla şampiyonluk mücadelesi veren lider Çorum FK, grubun en az gol yiyen ikinci takımı olurken, 28 maçın 17’isinde kalesini gole kapatmayı başardı. Kırmızı-siyahlı takım, tam 13 maçını gol yemeden kazandı.

57 PUANLA ZİRVEDE

Ligin geride kalan periyodunda, 28 maça çıkan Çorum FK, 17 galibiyet, 6 beraberlik, 5 yenilgi aldı ve topladığı 57 puanla lider durumda bulunuyor. Bu maçlarda 44 gol atan Çorum FK, kalesinde ise 20 gol gördü. Çorum temsilcisi, 18 gollü Şanlıurfaspor’un ardından 20 golle grubun en az gol yiyen ikinci takımı durumunda.

17 MAÇTA GOL YEMEDİ

Çorum FK, oynadığı 28 maçın 22’isinde gol bulmayı başarırken, sadece 0-0 biten iki Şanlıurfaspor maçlarının yanı sıra 2-0 kaybettiği Amed Sportif Faaliyetler ile Esenler Erokspor ve yine 0-0 biten Isparta 32 Spor ve Somaspor maçlarında gol bulamadı.

Çorum temsilcisi, 28 maçın 17’isinde ise kalesini gole kapatmayı başardı. Bu maçlarda 13 galibiyet, 4 beraberlik alan Çorum FK 43 puan toplarken, rakip fileleri de 26 kez havalandırdı.

Gol atamadığı 6 karşılaşmada ise, 4 beraberlik ve 2 yenilgi alan Çorum FK, sadece 4 gol yerken, gol bulduğu 22 maçta ise 17 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi aldı ve 53 puan topladı.

9 MAÇTA GOL YEDİ

Lider Çorum FK, 28 maçın sadece 9’unda gol yedi. Kırmızı-siyahlılar, gol yedikleri maçlarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alırken, 14 puan topladılar. Bu maçlarda 18 gol atan Çorum temsilcisi, kalesinde 16 gol gördü.

EVİNDE DAHA ÇOK GOL YEDİ

28 maçta topladığı 57 puanın 32’isini evinde, 25’ini ise deplasmanda alan Çorum FK, 44 golün 27’isini evinde, 17’isini de deplasmanda attı. 20 golün de 12’isini iç sahada yiyen Çorum FK, deplasmanda oynadığı 14 maçta kalesinde 8 gol gördü.

Sezonun ikinci yarısında çıktığı 10 maçta sadece 4-2 kazandığı Nazilli Belediye ve 2-2 biten Afyonspor maçlarında olmak üzere 4 gol yiyen Çorum temsilcisi, son 4 maçını gol yemeden kazandı.

(Hüseyin AŞKIN)