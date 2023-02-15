Ülkede yaşanan deprem felaketinden birbiri ardına acı haberler gelmeye devam ederken, geçtiğimiz Cumartesi günü toprağa verdiğimiz Çorumlu Şehit Abdulkadir Şen’in ardından eşinin babaannesi de toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre; tuhafiyeci esnafından Hıdır ve Hayrettin Büyükcafer’in annesi Sıddıka Büyükcafer, fenalaşarak hayatını kaybetti. Sıddıka Büyükcafer’in şehit Abdulkadir Şen’in eşinin babaannesi olduğu, aynı evde kaldıkları, acılı habere dayanamadığından dolayı vefat ettiği öğrenildi. Şehidin toprağa verildiği gün, gece saatlerinde hayatını kaybeden Sıddıka Büyükcafer’in cenazesi Akşemsettin Camii’nden alınarak Çiftlik Mezarlığında toprağa verildi.

ŞEHİDİN EŞİ 3 ACI HABERLE SARSILDI

Bu arada Şehit Abdulkadir Şen’in eşi Gizem Şen, geçtiğimiz Ağustos ayında önce annesi Tülay Büyükcafer’i kaybetmişti. Hatay depreminde de üsteğmen olan eşini kaybeden Gizem Şen, şehidin toprağa verildiği gün babaannesi Sıddıka Büyükcafer’in vefatıyla da derin üzüntü yaşadı.

(Volkan SINAYUÇ)

