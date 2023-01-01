2022 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını belirterek milli görüş irfanının kendilerine yüklediği sorumluluk nedeniyle birkaç hususa değinmek amacıyla bir açıklamada bulunduğunu söyleyen YRP İl Başkanı Yakup Taş, yılbaşı kutlamaları ve devlet teşvikli kumara karşı olduklarını söyledi.

YRP İl Başkanı tüm Çorumlulara seslendiği açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “

Bizler ehli salibin batıl inanışlarını halkımız elinin tersi ile bir köşeye itmedikçe istenilen manada bir kalkınmayı gerçekleştiremeyeceğimizin farkındayız. Bu kalkınma ahlak ve maneviyatı bünyesinde barındıran bir kalkınmadır. Ahlak ve maneviyatı bünyesinde barındırmayan ekonomik, teknolojik ve demokratik kalkınmaların ruhen eksik kalacağının bilincindeyiz. Bu sebepledir ki, yılbaşı adı altında bizlere dayatılan ve tüketim toplumunun ve üst yapının alt yapıyı oyalamak ve sorunların üstünü örtmek amacıyla uydurmuş olduğu kutlamaların hizmet etmiş olduğu odağın karşısındayız.

Milletimizin umutlarını ve duygularını sömüren milli piyango adlı ve devlet teşvikli kumara da elbette karşıyız. Halkımızın öz değerlerini bilinçli olarak yıpratanlara, halkımızın emeğini ve alın terini bir hayale satmalarına göz yumanlara da söyleyecek tek bir sözümüz bulunmaktadır. İnandığınız gibi yaşayın aksi halde yaşadığınız gibi inanmaya başlarsınız. Tüm seslenmelerimiz halkımızadır. Sömürü düzeninin sizlere dayatmış olduğu bir günlük lüks, şatafat ve israf gününde payınıza düşen geçmiş bir yılımızın muhasebesini yapmak ve tefekkür etmektir”

(Haber Merkezi)

