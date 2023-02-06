Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 4.17'de, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşti.

Gaziantep'te 6,4 ve 6,5 büyüklüğünde deprem

Öte yandan AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26'da Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ve saat 04.36'da Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6,5 büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derinlikte oldu.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun: Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Şu an yıkılan bina ile ölü ve yaralı sayısı vermemiz mümkün değil. Hasar ciddi." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: Büyük bir afetle karşı karşıyayız

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili "Büyük bir afetle karşı karşıyayız. Olay çok yeni. Devletimiz tüm imkan ve kabiliyetleriyle sahada." dedi.