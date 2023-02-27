Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, 22 kuaför ve berber ile gittikleri deprem bölgesinde, gönüllü personeller ile afetzedeleri tıraş ettiklerini söyledi.



'Bekir amca gönülleri fethetti'

Sungurlu'dan giden 22 berber arasında bulunan Bekir Türkmen(66), kafileden en çok dikkat çeken isim oldu. İlerlemiş yaşına rağmen deprem bölgesine giden Bekir Türkmen, depremzedelere hizmet etmekten mutlu olduğunu dile getirdi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi öncülüğünde depremzedelere hizmet etmekten mutlu olduklarını dile getiren Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı, “Depremin olduğu ilk günden itibaren Afşin'de bulunan Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi'ye teşekkür ederim. Bizler Çorum ve Sungurlulu Berberler olarak taşın altına elimizi koymak istedik ve yaklaşık 48 kişi ile Kahramanmaraş'a gittik. Oradaki vatandaşlarımıza bir nebzede olsa yararımız dokunduysa ne mutlu bize. Etkinliğe katılan tüm meslektaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Berberler, tıraş hizmeti verdikleri kişilere temizlik ve hijyen seti, etraflarında toplanan çocuklara da oyuncak dağıttılar.