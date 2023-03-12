Sezer, AFAD Merkez Binası'nda, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ile açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden etkilenen bölgelerde yoğun bir şekilde iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirten Sezer, enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısında artış olduğunu dile getiren Sezer, "Şu an itibarıyla 47 bin 975 ölüm var. Bunlardan 6 bin 278'i başta Suriyeli kardeşlerimiz olmak üzere yabancı uyruklu afetzedelerden oluşmaktadır." dedi