Sezer, AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, depremlerin 11 il ve 10 bine yakın mahallede etkili olduğunu belirterek, şu ana kadar 5 bin 700'ün üzerinde artçı sarsıntının meydana geldiğini kaydetti.

Arama kurtarma çalışmalarına değinen Sezer, "Büyük bir hassasiyetle yürütülen arama kurtarma çalışmalarında bugün yine sevindirici haberlerle karşılaştık. 13'üncü günde canlı kurtulan vatandaşlarımız oldu. O bizlere hem ümit verdi hem de sevindirdi. Maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısında artış var. Bugün itibarıyla 40 bin 642 vatandaşımız hayatını kaybetmiş durumda." bilgisini verdi.