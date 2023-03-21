Özer, Hatay'da Genel Durum Sunum ve Değerlendirme Toplantısı'nın ardından AFAD Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı.
Deprem nedeniyle 81 ilde eğitime ara verildiğini hatırlatan Özer, 20 Şubat'ta Elazığ dahil 71 ilde eğitim öğretime başlanıldığını, yaklaşık 15 milyon 242 bin öğrenciyi eğitimle buluşturduklarını söyledi.
Bakan Özer, deprem bölgesindeki 10 ilde eğitim öğretimi başlatıp hayatı normalleştirmek için mevcut hasar durumlarını göz önüne alarak illeri 3 kategoriye ayırdıklarını hatırlattı.