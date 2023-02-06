Çorum Kafkas Derneği Başkanı Mehmet Bingöl, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Çorum Kafkas Kültür Derneği olmak üzere ülke genelinde bulunan derneklerin deprem bölgesinde kan ihtiyacı olacağını hesaplayarak hemen harekete geçtiğini vurguladı.

Depremde milletin desteğinin çok önemli olduğunu belirterek ülkemize geçmiş olsun dileklerini ileten Bingöl, “Geçmiş olsun Türkiye. Deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm üyelerimizi Kızılay Şubesi ve Yeni Belediye Binası önünde bulunan Kızılay otobüsüne kan vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

