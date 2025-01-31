Son yıllarda kafelerde sık sık tartışma konusu olan 'masa tarifesi', son günlerde giderek popüler hale geliyor. Özellikle üniversite bölgelerinde yaygın bir norm haline gelen durum, müşterilerin kafede oturabilmek için belirli aralıklarla sipariş vermesini zorunlu tutarken, Çorum'da da benzer uygulamaların olduğu öğrenildi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMAKTAN ÇIKTI

Türkiye'de görülen yüksek enflasyon, çok sayıda işletmenin ürünlerine peş peşe zamlar yapmasına neden olurken, Çorum’daki işletme sahipleri de kiralar, enerji maliyetleri ve artan hammadde fiyatlarıyla sadece bir içecekle saatlerce masa işgal eden müşterilerle bu işin sürdürülemez hale geldiğini söylüyor.

Çorum’da iki şubesi bulunan Arabica Coffee House sahibi Zeynep Çenesiz Yarımca, yaklaşık bir buçuk yıldır aldıkları kararla içecek almadan kafede oturan müşterilere izin vermediklerini, ayrıca bir içecekle saatlerce masaları işgal eden müşterileri onları kırmadan uyardıklarını dile getirdi.

Bu kararı öncelikle diğer müşterilerinin memnuniyeti için aldıklarını vurgulayan Yarımca, ikinci sebebin ise ekonomik koşullar ve güvenlik olduğunu belirtti.

KİBARCA UYARI

İçecek almadan kafelerinde oturan müşterilerini kibarca içecek almaya yönlendirdiklerini aktaran Yarımca, “İşletmemizde içecek almadan zaman geçiren müşterilerimiz, diğer müşterilerimizin bizleri dolu zannedip gitmelerine sebep olabiliyor tabi ki bu durum da bizleri ekonomik açıdan olumsuz etkiliyor. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti fakat Ekonomik kriz içerisinde var olabilmek, ekip arkadaşlarımızla en iyi şekilde çalışmaya devam edebilmek ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getirebilmek için bu uygulama ile hem müşterilerimizi memnun etmek, gelirlerimizi artırmaya çalışmak hem de işletme güvenliğini sağlamayı amaçladık.” ifadesini kullandı.

MÜŞTERİ PORTFÖYÜ ETKİLİYOR

Kentte birden çok şubesi bulunan ancak ismini vermek istemeyen bir işletme sahibi ise self servis yerlerin benzer sorunlarla karşıya karşıya olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde pek çok şubesi olan firma sahibi masa işgali konusunun şubeden şubeye konumdan konuma değiştiğini, müşteri portföyünün bu durumu etkilediğini belirtti.

Özellikle öğrencilerin çok olduğu şehirlerde benzer sorunlarla karşılaştıklarını ve müşterilerine belli aralıklarla içecek almaları yönünde uyarılar yapıldığını aktaran firma sahibi, “Öğrencileri zaman zaman uyarmak zorunda kalıyoruz ancak müşteri sirkülasyonu fazla olan yerlerde buna ihtiyaç duymuyoruz.” şeklinde konuştu.