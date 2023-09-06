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Olay Gülabibey Mahallesi Malazgirt Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre 78 yaşındaki Mehmet Ç., evinin bahçesinde sandalyede oturduğu esnada dengesini kaybederek kafasını beton zemine çarptı.

Yaşlı adamı kanlar içinde gören yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahale edilen ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ç., kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakıma alındı.

Mehmet Ç.’nin yaralandığını görerek fenalaşan yakını da sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.