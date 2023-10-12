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Olay Mecitözü ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre ilçede bir inşaatta çalışan Ömer Sert(43), diğer çalışanlara paydos verdiği esnada üst katlarda düşen kalasın kafasına çarpması sonucu ağır yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Sert, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahale sonrası yoğun bakıma alınan yaralı doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Sert’in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.