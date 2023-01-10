Alınan bilgiye göre 3 gün önce Akkent 4. Cadde’de bulunan evinde oyuncaklarını almak için kanepenin altına giren Sevgi Tuana K., kanepenin boynunu sıkıştırması sonucu nefessiz kalarak ağır yaralandı.

Durumun ihbarı üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Sevgi Tuana K., Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen 3 günlük yaşam savaşını kaybetti. Küçük çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

