Çorum Kafkas Kültür Derneği olağan genel kurulunu geçtiğimiz günlerde yaptı. Çoğunluğun sağlanması ve çok sayıda dernek üyesinin katılımı ile düzenlenen, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları, gelir-gider ve bilançolar ve tahmini bütçe görüşülerek kabul edildi.

Yapılan genel kurulda Dernek Başkanlığı’na Burhan İlhan seçilirken, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Seyhan Yavuz, Enver Bugatur, Yaşar Nugay, Nihal Acıoğlu, İbrahim Ölçüm ve Meral Şahin seçildi.