Bakan Vedat Bilgin’in, 4B kadrolarında yer alan ancak sözleşmeli statüde bulunan memurların 4A kadrosuna geçmeleri ile ilgili değişiklikler yapılacağını bildirdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabine toplantısı sonrası sözleşmeliye kadro müjdesini verdiğini hatırlatan Mustafa Köroğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Sözleşmeli memura kadro verilmesi sevindiricidir, ancak kadroya geçemeyen taşeron işçilerin ve belediye çalışanlarının da kadroya geçirilmeleri, iş barışı ve çalışma hayatı için elzemdir. Daha önce kapsam dışı bırakılan taşeron işçiler ve yerel yönetimlerin yükünü çeken, bulunduğu il ve ilçelerde vatandaşlarımıza hizmet etmek için yaz-kış demeden, afetlerde, salgınlarda en zor şartlarda sahada çalışan belediye emekçilerine de kadro verilmesi gerekir. Ayrıca, 6772 Sayılı Kanunda belirtilen 52 yevmiyelik ilave tediyenin belediyelerde çalışan işçilere de verilmesini istiyoruz.”

“EYT’nin çözümü ile birlikte 696 KHK ile kadroya geçen işçilere uygulanan zorunlu emekliliğin kaldırılmasını ve isteğe bağlı emeklilik istiyoruz. Genç yaşta, düşük ücretle emekli edilmek istemiyoruz. Çalışma hayatı içinde 2018 yılında kapsam dışı bırakılan taşeron işçiler ve belediye şirketlerine geçirilen emekçilerin bu güne kadar çektiği ekonomik ve sosyal sıkıntılardan kurtulması gerekir.”

“Aynı işyerinde kadrolu işçiler ve memurlarla çalışan ancak hala kamu işçisi görülmeyen bu garabet uygulamaya son verilerek hak ettikleri kadroya geçirilmesini istiyoruz. Bu ayrımcılık son bulsun haklarımız verilsin.”

(Aliye ÖNCEL)

