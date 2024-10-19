Dalyan Makina’nın sponsorluğunda Maya Cafe Restaurant’da düzenlenen program, Dernek Başkanı Funda Aykaç’ın konuşmasıyla başladı.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, Dr. Öğr. Üyesi Meryem Yalçınkaya, SMMM Fikret Tepençelik, Makine Mühendisi Erkan Dalyan ve İşletmeci Ahmet Volkan Dalyan, bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.

Programda, yapay zekanın mesleki süreçlerde verimliliği artırma potansiyeli, doğru soru sorma teknikleri ve bu tekniklerin yapay zeka ile etkileşimdeki önemi, muhasebe alanında veri toplama, analiz süreçleri ve yapay zekanın bu süreçlere katkıları, yapay zekadan en yüksek faydayı sağlamak için kullanılabilecek stratejik yaklaşımlar ele alındı.