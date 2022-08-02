Çorum’un tanınmış eğitimcilerinden Kadir Büyükkayacı’nın annesi Nuriye Büyükkayacı hayatını kaybetti.

Merhum Yaşar Büyükkayacı’nın eşi Kadir, Nesrin, Nevin ve Nadir Büyükkayacı’nın anneleri, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuriye Bayakkayacı Duman’ın babaannesi olan Nuriye Büyükkayacı, bugün ikindi namazına müteakiben Ulucami’de kılınacak cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler. (Haber Merkezi)