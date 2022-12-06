1934 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkını veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir kez daha minnettar olduklarının altını çizen Zehra Benli, yaptığı açıklamada kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınışın 88. yıl dönümünde kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını arttırarak eşit fırsatlardan yararlandıkları ve eşit muamele gördükleri bir ülke hedefiyle tüm kadınların 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününü kutladıklarını kaydetti.

Açıklamalarını sürdüren Benli, Türkiye’nin kadın milletvekili oranında Avrupa’da 37 ülke içinde sondan üçüncü sırada yer aldığının altını çizerek Türkiye’nin bu konuda diplerde yer aldığını söyledi.

AB İstatistik Ofisi’nin açıkladığı 2019 yılı verilerine göre Türkiye ulusal meclisteki kadın milletvekili oranının sadece 17,3 olduğunun altını çizen Benli, çoğulcu demokrasinin eşit miktarlarda yer almasını hem aile hem çalışma hayatında daha iyi yerlerde olmasını kadın girişimlerinin çoğalması için finansal olarak desteklenmesini ve ayrıca en önemli unsur olan kadına şiddetin her türlüsünün önüne geçilmesini sağlamak amacıyla kadın haklarına çok önem verdiklerini söyledi.

Deva Partisinde, her kademede kadınların asli unsur olduğunu da belirten Benli, kurucuların yüzde otuzunun kadın olduğunu ifade etti. Partilerinde klasik bir kadın kolları oluşturmayacaklarını da söyleyen Çorum’da da kadınların siyasetin tam merkezinde yer alması ve kadın haklarının temsilinin en iyi şekilde yapılmasının sağlanacağını dile getirdi. Kadınların çalışma hayatında da emeklerinin parasal karşılık bulacak şekilde organize edilmesini planladıklarını vurgulayan Benli, kadının toplumdaki yerinin sağlamlaşmasını umduklarını söyledi. İstanbul Sözleşmesine yönelik de açıklamalarda bulunan Benli, İstanbul Sözleşmesi’nin İstanbul Sözleşmesi’nin tamamen kadını şiddetten korumaya odaklı Avrupa Konseyi düzeyinde yapılan bir sözleşme olduğuna değindi.(Haber Merkezi)

