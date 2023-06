Deva Partisi olarak kadına yönelik şiddeti Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olarak gördüklerini belirten DEVA Partisi Çorum Kadın Politikalar Başkanı Zehra Sucu Benli, açıklamasında şunları söyledi:

“Ülkemizde kadına yönelik şiddet her gün can almaya devam ediyor. Oysa biz ‘Tek bir can bile feda edilemez’ diyoruz. Kadına yönelik şiddeti, kadın ölümlerini açıklamalarında kanıksamış ifadelerle sayı ve oranlara hapseden, hafifleten sorumlu tarafların anlayışını asla kabul etmiyoruz. Türkiye’nin devası olmak üzere yola çıkmış olan bizler, kadınların devası olmaya da kararlıyız.

Şiddetin çocuğa, kadına, erkeğe veya herhangi bir canlıya uygulanması asla kabul edilemez. Bu kısır döngüden, bu şiddet sarmalından ülkemizi kurtaracağız, kararlıyız. Kadına yönelik şiddet öncelikle bir zihniyet sorunu, toplumsal ve kültürel bir sorun. Kadını erkekten değersiz ve aşağı gören bir yaklaşımın ürünü. Ve biliyoruz ki, kadına yönelik şiddet münferit bir olay değil. Şiddet sadece kadınların değil, çocukların ve hatta şiddeti bizzat uygulayanların hayatlarını mahvediyor; toplumu içten içe çürütüyor ve zayıflatıyor. İşte tam da bu sebeple; öncelikle kadınlara ayrımcılığı ve şiddeti meşrulaştıran bu zihniyeti sanık sandalyesine oturtuyoruz. Bütün kadınları tehdit eden; evde, sokakta, işyerinde ve hatta dijital mecra veya ağlarda kadınlara musallat olan şiddet, karşımıza aşağılama, eziyet, hakaret, küfür, baskı, taciz, darp, ısrarlı takip olarak çıkıyor. Hayalleri, umutları solduruyor. İşte tam bu sebeple Deva Partisi olarak şiddetin her türünün karşısında, kadınların yanında olacağız. Kadına yönelik fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik her türlü şiddetle aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Kadınların bireysel, sosyal, ekonomik ve siyasi anlamda güçlenmeleri için parti programımızda, politika metinlerimiz ve eylem planlarımızda açıkladığımız bütün kararları ivedilikle hayata geçireceğiz.

Söz veriyoruz; kadınların güvende olduğu, mutlu olduğu, üretken ve başarılı olduğu ve geleceğe umutla baktığı bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğiz. Ve bu hayali ülkemizdeki tüm kadınlarla birlikte gerçekleştireceğiz.” (Haber Merkezi)