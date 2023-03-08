Tarih boyunca farklı medeniyet ve kültürlerde statüsü hep tartışılan kadınların Türk Milletinin tarihinde ise, anne ve eş olarak, hep hak ettiği konumda, ailenin ve toplumun merkezinde olduğunu hatırlatan AK Parti İl Başkanı Ahlatcı, “Türk kadınları; bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler vermiş, vatan, bayrak ve millet sevdasıyla yetiştirdikleri evlatlarını cepheye göndermekle kalmamış, bu uğurda gerektiğinde düşmana karşı kendileri savaşmışlardır. Öyle ki; Nene Hatun, Kara Fatma, Şerife Bacı gibi nice Türk kadını şanlı tarihimizin kahramanları arasında yerlerini almıştır” dedi.

Türkiye’nin kadın-erkek fırsat eşitliği konusunda köklü deneyime sahip bir ülke olarak, kadınların siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel hayata katılımlarının artırılmasına ve kadının toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesine özel önem verdiğini belirten Ahlatcı yayınladığı mesajda: “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘Kadın Varsa Demokrasi Vardır’, kadınların ve gençlerin içinde olmadığı bir demokrasinin sadece eksik değil aynı zamanda sürdürülemez olduğu bir gerçektir.

İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyor, kadınlarımıza fırsat verildiğinde başaramayacakları hiçbir görev olmadığını biliyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmak, toplumsal yaşamın her alanında kadınların güçlenmesini sağlamak bizim en temel ilkemizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; bizi biz yapma hedefinde, yüreklerindeki sevgi ve şefkati hiçbir karşılık beklemeden veren kadınlarımızın, Dünya Kadınlar Gününü kutluyor, en derin saygılarımı sunuyorum” görüşüne yer verdi.

(Haber Merkezi)

