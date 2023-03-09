Çorum Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Kadeş Barış Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Siyasi parti, sendika ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin de destek verdiği ve katılımın bir hayli fazla olduğu basın açıklamasında, “depremlerde ölümü de, kadın cinayetlerini de hep birlikte durduracağız” denildi.

“Kadın, yaşam, özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması”, “Kadınız, anayız, barıştan yanayız” gibi sloganların atıldığı basın açıklamasında Çorum Kadın Platformu adına konuşan Eğitim Sen Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, “Kadınlarının dayanışma ve mücadeleyi örgütledikleri renkleriyle, sözleriyle eylemleriyle bir araya geldiği isyanını eyleme dönüştürdüğü 8 Mart hazırlıklarımızın devam ettiği tarihlerde 6 Şubat günü 11 ili kapsayan, 20 Şubat günü Samandağ merkezli depremler yaşadık” dedi.

“KAPİTALİZM, DOĞAYA VE İNSANA DÜŞMAN”

Kapitalist ataerkinin rantı önceleyen insanı ve doğayı hiçe sayan politikaları sonucunda on binlerce insanın hayatını kaybettiğini kaydede Doğan, “Siyasi iktidarın doğal felaket diyerek kendi sorumluluğunu görmezden gelen tüm sorumluluğu doğaya atan, kader ile açıklayan tutumuna karşı bizler yaşanan kayıpların kapitalizmin doğa ve insan düşmanı politikalarının bir sonucu olduğunu bu haliyle sürdürülebilir olmadığını söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“DEPREMİN ETKİSİ KADIN VE ÇOCUKLARIN ÜZERİNDE DAHA DA AĞIR YAŞANIYOR”

Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma günü olan 8 Mart’a, etkilerinin hâlâ sürdüğü ve uzun yıllar da sürmeye devam edeceği bu depremin ağırlığıyla, ataerkil kapitalist ülke düzeninin insan hayatına her anlamda kast ettiği, yaşamların iktidar ve sermaye nezdinde hiçbir şey ifade etmediği bilinci ve öfkesiyle girdiklerini belirten Doğan, “Milyonlarca insanda derin acılar bırakan Maraş depreminin etkileri, savaşlarda olduğu gibi kadınlar ve çocuklar üzerinde daha ağır yaşanıyor.

Başta AKP iktidarının kapitalist politikaları olmak üzere, sermayenin, kentsel rantın, liyakatsizliğin, insan hayatını hiçe sayan imar uygulamalarının sebep olduğu bu büyük yıkımın sonuçları, zaten yoksulluk kıskacında, etnik ve dinsel olarak ayrımcılığa uğrayan, bölgesel eşitsizliğe, savaşa, emek sömürüsüne ve ataerkil şiddete en çok maruz kalan kadınları daha derinden etkiliyor. Enkaza dönen kentlerden sağ kurtulabilen, yakınlarını kaybetmenin ağır travmasını yaşayan kadınlar bir taraftan da güvenlik endişesini yaşamakta, göçe, yoksulluğa, salgın hastalıklara ve şiddet riskine karşı en savunmasız toplumsal kesimi oluşturmakta. Büyük bir felakete ve insanlık dramına sebep olan iktidar ve kurumları ise kadınlara ve çocuklara reva gördüğü gerici politikalarını hemen uygulamaya koymaktan geri durmuyor” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA KADIN YOKSULLUĞUNUN EN FAZLA OLDUĞU ÜLKE TÜRKİYE”

AKP-MHP iktidar bloğunun neoliberal politikalarının yarattığı eşitsizliklerin yaşanan depremle birlikte artarak devam edeceğini dile getiren Doğan, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Türkiye, dünyada kadın işsizlik oranının en yüksek olduğu, kadın yoksulluğunun en fazla ve kadın istihdamının en düşük olduğu ülkelerden biriyken deprem ile birlikte bu daha da derinleşerek devam edecek. Yaşanan deprem ile birlikte derinleşen eşitsizliklere eşlik eden yoksulluk toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle de birleşince önümüzde ki sürecin kadınlar açısından yaşamın her alanında güvencesizliği, bakım yükünü, şiddeti arttıracağı aşikar. Bu süreç önümüze daha fazla örgütlenme, daha fazla mücadele etme ve daha fazla dayanışma sorumluluğunu bizlere yüklüyor.

Savaşın, yoksulluğun, cinsiyet eşitsizliğinin ve muhafazakar politikaların sonucu neredeyse her gün bir kadının katledildiği, haklarını savunanların cezaevlerinde rehin tutulduğu, kadın emeğinin rekabetçi, güvencesiz, esnek ekonomi politikaları dayatılarak sömürüldüğü, kadınların hukuksal haklarının gasp edildiği, kadını sadece aile ile tanımlayan, onu toplumsal alandan dışlayan gerici- ataerkil politikaların dayatıldığı, kadını güçsüzleştiren ve erkek şiddetine karşı savunmasız bırakmayı amaçlayan bu baskıcı ve çürümüş AKP-MHP iktidar bloğuna karşı kadın mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü veriyoruz.”

(Taner ŞİMŞEK)