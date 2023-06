İYİ Parti Çorum Kadın Kolları, Genel Başkan Meral Akşener’in grup toplantısına ve 8 Mart Kadınlar Günü etkinliklerine katılmak üzere Ankara’ya gitti. Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yapan Özeşer, “Kadınlar ve çocuklar, siyasi çıkarların malzemesi olamaz. O nedenle İYİ Parti olarak ilgili tüm birimlere, her türlü partizanlıktan uzak, “kadınlar ve çocuklar için bir araya” gelebilmek adına ulusal destek çağrısı yapıyoruz” dedi.

Her yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde İYİ Parti olarak yaptıkları faaliyetlerle farkındalık yaratmaya çalıştıklarını ancak bu yıl 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi nedeniyle büyük acılar yaşadıklarını söyleyen Özeşer, ülkemizde kadının siyasal haklarını elde etmesi ve sosyal yaşama eşit olarak katılımını sağlamak için Nezihe Muhittin önderliğinde ilk siyasal parti girişimi olarak Türk Kadınlar Birliği’nin kurulduğunu ve onların mücadelesi ile bu sürecin başladığını, 1926 yılında kabul edilen Türk Medeni Kanunu ile kadın toplum içinde kimliğini elde ettiğini, 1930 yılında yerel seçimlere katılma hakkı, 1934 yılında ise TBMM’ne girebilme haklarını elde ettiklerini hatırlattı.

Bir deprem ülkesi olmamıza rağmen gerekli hazırlığın yapılmadığının son afette ortaya çıktığını belirten İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Özeşer açıklamasında şu görüşlere yer verdi; “Her doğal afet, her olağan dışı durum, kadınlar ve çocuklar açısından büyük zorluklar doğurur. Bölgedeki kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle yine yaşam mücadelesini her anlamda sırtlamış durumdadırlar. Afet bölgesinde bulunduğumuz sürece yaptığımız gözlem ve edindiğimiz tecrübe neticesinde özellikle kadınların, çocukların ve engellilerin yani kısacası bütün kırılgan grupların tuvaletlere, hijyen malzemelerine erişmekte, mahremiyetlerini korumakta zorlandıklarını gördük.

Hamile kadınların, yeni doğum yapmış kadınların hijyenik ortamda sağlık hizmetlerine erişemediklerini gördük. Bölgede yaşayan kadınlar ve çocuklar karşılanamayan hijyen ihtiyaçlarından dolayı ciddi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Büyük dramların yaşandığı bu felaket tablosunda Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in yaptığı basın açıklamaları ile özellikle üzerinde durduğu konu çocuklardır. Yaşadığımız afet ile birlikte geç kalındığı ve yeterince güvenlik önlemleri alınmadığı için çocuklarımız kaçırılmış ya da kaybolmuştur. Enkazdan kurtarılan ancak sonrasında nerede olduğu bilinemeyen ve bulunamayan çocuklarımız vardır. Başta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere hiçbir devlet kurumu kamuoyunun bu sorunlarına çözüm üretememiştir. Hükümetin deprem ile mücadelede nasıl enkaz altında kaldığına hep birlikte şahit olduk.

Bu önemli günde İYİ Parti olarak; bölgede büyük bir özveriyle çalışan sivil toplum örgütlerini, kamunun tüm ilgili kurumlarını, siyasi partileri, özel sektörü, üniversiteleri ve yerel yönetimleri birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Parti olarak bu çağrımızı, bölgede yaşayan kadınlar ve gelecek mirasımızı devralacak çocuklarımız için yapıyoruz. Kadınlar ve çocuklar, siyasi çıkarların malzemesi olamaz. O nedenle İYİ Parti olarak ilgili tüm birimlere, her türlü partizanlıktan uzak, “kadınlar ve çocuklar için bir araya” gelebilmek adına ulusal destek çağrısı yapıyoruz. Gün, birliktelik ve dayanışma günüdür”

