4 takımın tek devreli lig statüsüne göre mücadele ettiği Kurumlar arası Valilik Kupası Kadınlar Voleybol Turnuvası’nda son maçlar oynandı. En yakın takipçisi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü 2-0 yenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü şampiyon oldu.

Önceki akşam, Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan maçta, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü şampiyonluk için karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta ilk seti 25-23 kazanan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı ve sahadan 2-0 galip ayrılarak, turnuvayı 6 puanla zirvede tamamladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise 5 puanda kaldı ve ikincilikle teselli buldu.

Karşılaşmayı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar da izledi.

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMAHASTANESİ ÜÇÜNCÜ

Turnuvanın son maçında ise, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İl Sağlık Müdürlüğü karşı karşıya geldi. Erol Olçok, baştan sona üstün oynadığı maçta ilk seti 25-14, ikinci seti de 25-11 kazanarak kolay bir galibiyet aldı ve turnuvayı 4 puanla üçüncü sırada tamamladı. İl Sağlık Müdürlüğü ise 3 puanla dördüncülüğü elde etti.

Takımların kupaları önümüzdeki günlerde düzenlenecek törende verilecek.

(Hüseyin AŞKIN)

