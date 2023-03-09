Mesajında ailenin ve toplumun temeli, hayatın her anında varlıklarıyla onurlandığımız tüm kadınların gününü kutlayan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya: “Sınırsız sevgisi, hoşgörüsü, çalışkanlığı, fedakârlığı ve üretkenliği ile var olan, yetiştirdiği evlatlar ve ürettiği değerler ile geleceğimizi şekillendiren kadınlarımız gerek inancımızda gerekse medeniyetimizde her zaman baş tacı edilmekte, çok müstesna bir yere konulmaktadır” dedi.

Şanlı tarihimize baktığımızda aile, millet ve ülkenin menfaatlerini gözetmeyi şiar edinen, bu toprakların vatan kılınması adına eşsiz mücadeleler veren kadınların bugün de üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmeye devam ettiğini ve yeni nesillerin bilinçli, donanımlı, sevgi dolu yetişmesinde ve ülkenin müreffeh geleceğinin inşasında yine söz sahibi olmayı sürdürdüğünü kaydeden Milletvekili Kaya sözlerini şöyle sürdürdü; “Ancak, bugün kadına yönelik şiddet tüm Dünyada kadınlarımızın yaşadığı en büyük sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin hiçbir türü insanlık onuruyla bağdaşmazken, kadına yönelik şiddetin tasvip edilmesi asla mümkün değildir. Mutlu ve huzurlu bir toplum için kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hepimize önemli sorumluluklar düşmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle; doğuran, büyüten, eğiten, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, sevginin, şefkatin ve fedakârlığın sembolü kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam temennisiyle tüm kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum”

(Aliye ÖNCEL)

