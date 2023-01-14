Sungurlu Halk Eğitim Merkezince (HEM) ilçedeki kadınların meslek öğrenmesi ve boş zamanlarını üreterek değerlendirmesine katkı sağlamak amacıyla "Kağıt Rölyef Yapımı" kursu açıldı.

Yıllık 245 saat olarak planlanan kursta kadınlar, manzara resimlerini uygun teknikleri kullanarak üç boyutlu hale getiriyor.

Kadınların marifetli ellerinde üç boyutlu tablolara dönüşen çalışmalar, süs ya da hediyelik eşya olarak talep görüyor.

Kursta kadınların yaptığı tablolar, ebatlarına göre 1000 ila 1500 lira arasında alıcı buluyor.

Sungurlu HEM Müdürü Mustafa Atasever, AA muhabirine, Kağıt Rölyef Yapımı kursunun 14 kursiyerle devam ettiğini söyledi.

Kurs ile kadınların hem meslek edindiğini hem de sosyalleştiğine işaret eden Atasever, üretilen tabloların da satılarak kursiyerlere gelir elde etme fırsatı sunduğunu dile getirdi.

Atasever, "Kursiyerlerimiz tabloları kendi sosyal medya hesaplarından, kurduğumuz kadın kooperatifinden ve yıl sonu sergimizde satarak kazanç elde etmektedir." dedi.

Kurs öğretmeni Figen Berber de kadınların kurs sayesinde hobi edinerek zamanlarını daha verimli geçirme imkanı bulduklarına dikkati çekti.

Kursta kadınlarla üç boyutlu çalışmalar yaptıklarını anlatan Berber, "Örneğin bir çiçek resmindeki çiçekleri parçalara ayırıyoruz. Daha sonra kağıt formu görünmesin diye kenarını boyuyoruz. Cımbızlıyoruz ve kabartıyoruz. Daha sonra tek bir resim haline getirip boyut vererek şekillendiriyoruz." diye konuştu.

Kursiyerlerden Sultan Akman ise kurstan çok zevk aldığını vurgulayarak, "Daha önce hiç yapmamıştım. Buradaki ortam o kadar güzel ki her şey çok zevkli. Kendimi burada geliştirdim. Hocamızın sayesinde çok güzel şeyler öğreniyoruz." ifadesini kullandı.