Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerleri “Bu güne fidan, yarına nefes” sloganıyla Milli Ağaçlandırma Günü’ne katkı sundu.

Türkiye’nin yüz yılına nefes olacak fidanları toprakla buluşturduklarını belirten Kadın Kültür ve Sanat Merkezi Koordinatörü Gülhan Cevher, “Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Orman İşletme Müdürlüğü’nün belirlediği alanda kursiyerlerimizle birlikte üç gün boyunca fidan dikimi gerçekleştirdik. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezi kursiyerlerimiz sayesinde 500 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olduk” dedi.

(Haber Merkezi)