Bugün saat 17.30’da Kadeş Barış Meydanı’nda yapılacak basın açıklaması yapacak olan Çorum Kadın Platformu bileşenleri, yarın da saat 10.00’da Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda kahvaltı, ardından Çorum Barosu Avukatlarından Eylül Doğan’ın katılımı ile KADES uygulaması hakkında katılımcılarla söyleşi yapılacaklar.

Çorum Kadın Platformu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz 25 Kasım'dan bugüne erkek şiddeti hız kesmeden devam etti. ‘Kadın cinayetleri münferit değil, politiktir’ demek için alanlarda olacağız.

İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı kararıyla iptal edilmesi şiddet faillerini cesaretlendirirken, mücadeleyle elde edilen tüm kazanımları ortadan kaldırmak için iktidar adeta biz kadınlara savaş ilan etmiş durumda. Her ay onlarca kadın koruma kararına rağmen katledilirken, 6284 sayılı yasa uygulanmıyor, hatta yasanın sağladığı haklar kısıtlanmaya çalışılıyor. Erkek yargı her fırsatta kadın katillerine iyi hal ve haksız tahrik indirimi için gerekçe bulmaktan geri durmuyor. ‘Erkek adalet değil, gerçek adalet’ demek için 25 Kasım'da alanlarda olacağız.

Emeğimizin yok sayılmasına, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz, kayıt dışı sömürü koşullarında çalışmaya karşı, güvenceli çalışma, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için 25 Kasım’da alanlarda olacağız.

Erkek egemen düzeninin politikalarını söylem ve uygulamalarını teşhir edecek, tacizin, mobbingin, şiddetin tüm biçimlerine karşı evde, sokakta, işyerlerimizde mücadeleyi daha da yükselteceğiz. “İstanbul Sözleşmesi yaşatır!”, "İLO 190 İş Yaşamında Şiddet ve Taciz Sözleşmesi" imzalansın demek için alanlarda olacağız.

62 yıl önce diktatörlüğe karşı verdikleri direnişle simgeleşen Mirabel kardeşlerden bugüne dünyanın dört bir yanından kadınlar olarak işyerlerimizde, evlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında birlikteliğimizden ve dayanışmamızdan aldığımız gücün kararlılığıyla alanlarda olacağız.” (Haber Merkezi)