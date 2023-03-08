Deprem gibi doğa olayının sermaye düzeninin bekçisi bir siyasi iktidarın elinde sosyal felakete dönüştüğünü kaydeden Gökmen, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Resmi rakamlara göre 46 binden fazla insan hayatını kaybetti, binlerce insan nerede, bilinmiyor, bulunamıyor. Refakatsiz kalan ve kaybolan çocukların akıbeti tam bir muamma.

214 bin civarı bina ya tamamen yıkılmış ya da içinde yaşanamayacak kadar ağır hasar almış durumda. Kontrolsüz, kâr ve rant odaklı yapılaşmanın bilançosu bu! Her şeyde olduğu gibi fatura yine halka kesilmek isteniyor. Hafriyat kaldırmak için ihale bekleyen, insan bedenleriyle bir olmuş toprak üzerinde yeni rant olanakları kollayan inşaat şirketleri el ovuşturuyor! Rant, yağma ve talan için fırsat kollayanlar tek adam yönetiminin arkasına diziliyor.

Batısından doğusuna kuzeyinden güneyine yardım yağdıran, halkı kardeşleşmeye, barışmaya ve dayanışmaya teşvik edip örgütleyen bir Cumhurbaşkanı yok! OHAL ilan ettiği bölgede halk için halkla beraber çalışan demokrasi güçlerini gözaltı ve tutuklamalarla baskı altına alan, depolarına el koyan, sosyal medya kısıtlamasıyla haber ve bilgi akışını durdurmaya yeltenen, feryat eden, sitem eden halka “Terbiyesiz, ahlaksız, namussuz, adi!” diye hakaret eden bir “tek adam” var!

Karşımızda, hayat kurtarmak için deprem bölgesine iş makinalarını yığan, çarkları bir kez olsun depremzedelerin ihtiyaçları için döndüren, sağ kurtulanlara “Onca zaman benim için ter döktün” deyip ücretsiz izin veren patronlar yok! Daha depremin ikinci günü işçileri, hatta hamile kadınları üretime çağıran, yıkılmaya yüz tutmuş fabrika binalarından mal kurtarmak işçileri kurban eden, sarsıntı anında işçilerin üzerine fabrika kapısını kilitleyen patronlar var! Bir gece “bağış” diye caka sattıkları milyonları ertesi sabah vergi indirimi kisvesi altında misliyle halkın kasasından çalan şirketler var!

Evet, Cumhur İttifakı, Tek Adam yönetimi ve sermaye güçleri tam karşımızda duruyor! Tek yürekler! İkiyüzlülükleri ve halk karşıtlıklarıyla gelip çalacaklar yine kapılarımızı, yaklaşan seçimlerde yine oy isteyecekler. Depremde ortaya saçılan vahşiliği, ikiyüzlülüğü, halk ve kadın düşmanlığını unutmayacağız.

Çünkü biliyoruz! Onlar ki “Sen tek başınasın” diye kadınlara çadır vermeyenler, kadınların en doğal temel ihtiyacı olan regl pedlerini acil ihtiyaç listelerine dahi yazmayan, kadınları patlak borulardan sızan suları tencerelerde biriktirmek zorunda bırakanlardır. Onlar milyonlarca kadının tam karşısındadır!

Bir kez daha gördük; karşımızda duranlar kadar yanımızda duran da var! Enkazı kazan maden işçisi var, kolon demirlerini kesen inşaat işçisi var, varilden soba yapan sanayi işçisi var!

Sağımızda ve solumuzda, hemen bitişik omzumuzda duran, elinde avucundakinin yarısını hiç düşünmeden paylaşan emekçi kadınlar var! İktidarın yurtlardan atarak barksız bıraktığı, kendi yaşadığı onca şeye rağmen ilk şoku atlattıktan sonra organize olup kız kardeşlerinin yanına koşan genç kadınlar var! Resmi kurumların listelerinde izine dahi rastlanmayan kadınların özgün ihtiyaçlarını organize eden, kadınların yaralarını sarmak için psiko-sosyal destek örgütleyen, çocukların deprem travmasını en az hasarla atlatması için oyun alanları inşa eden, Gökyüzü Çadırlarını kuran binlerce kadın ve onların görkemli dayanışması var!

Bizi yaşatan, hayatta ve ayakta tutan bu devlet değil, bu iktidar değil, patronlar hiç değil! İşçi sınıfı, emekçi halk ve kız kardeşlerimizdir! Umudumuz dün ETF’de bugün MATA Otomotiv’de sınıf mücadelesinin en önündeki kadınların dirayetindedir! Kadına yönelik şiddete ve erkek egemen kapitalist düzene karşı verilen mücadeledir. Gücümüze güç katan şey, Avrupa’da hakları için greve giden, Afganistan’dan İran’a halk ve kadın düşmanı rejimlere karşı direnen örgütlü kadın mücadelesidir!

Hiç şüphemiz yok; bizi ayakta tutan bu dayanışmayı birlikte büyüteceğiz, işçi sınıfının ve emekçi kadınların örgütlü mücadelesiyle ülkemizi ve dünyayı değiştireceğiz!” (Haber Merkezi)