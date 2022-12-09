Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik ve ülkücü gençlerin katıldığı programa Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Asena Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Av. Asena Yeşilyurt, video konferans ile katılım sağladı.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa konuşmacı olarak, Şehit Bekir Eren Deniz'in annesi Pakize Deniz, Şehit Oğuz Emre Erkoç'un eşi Gülay Erkoç ve Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Demet Demiray Zelveci katıldı.

Ülkü Ocakları Başkanı Tosik, “Programın hazırlanmasında üstün gayret gösteren Asena Birim Başkanımıza ve yönetimine, Üniversite Birimimize, Basın Yayın Birimimize ve değerli katılımcılarımıza teşekkür ederim. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli "Kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır” sözleriyle kadının toplumdaki önemini vurgulamıştır” dedi.

Büyük ilgi gören program diğer konuşmacıların sunumları ve plaket töreni ile son buldu.



(Volkan SINAYUÇ)

