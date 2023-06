Meryem Demir mesajında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin 2002’den bu yana hem temel insan hakları, hem de beşeri sermayenin güçlendirilmesi adına kadının hayatın her alanında aktif rol almasına ve karar alma mekanizmalarına katılımına yönelik pek çok düzenleme yaptığını dile getirdi.

8 Mart’ın dünyanın her köşesinde üreten, ürettiğiyle ülkesine ve milletine değer katan, azim ve kararlılıkla mücadele veren emekçi kadınların günü olduğunu hatırlatarak bu yıl 8 Mart’ı, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin acısıyla karşıladıklarını dile getiren Demir, afette hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Demir, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “AK Parti iktidarı döneminde Anayasadaki eşitlik ilkesi, Türk Ceza Kanunu’nda töre ve namus cinayeti cezalarının artırılması, İş Kanunu’nda eşit işe eşit ücret düzenlemesi, doğum izinleri başta olmak üzere, aile ve iş yaşamı uyumlaştırılmıştır. Bunun yanı sıra engelli çocuğu olan anneye 5 yıl erken emeklilik imkânı ve benzeri birçok düzenleme hayata geçirilmiştir. Böylelikle eşitlik başta olmak üzere kadının güçlendirilmesi yasal güvence altına almıştır.

“EĞİTİM FIRSAT EŞİKLİĞİ ARACI”

AK Parti olarak eğitimi, en önemli fırsat eşitliği aracı olarak kabul ettik. Bu noktada önemli adımlar attık. Biliyoruz ki kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe iş gücüne katılım oranı artıyor. Son açıklanan verilere göre yükseköğretim mezunu kadınların iş gücüne katılım oranı %67,6’dır. Yine 2002 yılında yükseköğretimdeki kız öğrenci oranı % 13,5 iken eğitim konusundaki kararlılığımızla bu rakam 2022 yılında % 48,5’e ulaşmıştır.

“KADINA İŞ HAYATINDA POZİTİF AYRIMCILIK…”

SGK teşviklerinde, gelir vergisinde ve kadın kooperatiflerinde yaptığımız yasal düzenlemeler, hibe ve fon desteklerinde kadınlara uyguladığımız pozitif ayrımcılık ile kadınların iş hayatına katılımını ve girişimci olmalarını destekledik. Kadının iş gücüne katılma oranını %27’den %35’e, yine %10,4 olarak hedeflenen kadın işveren oranını ise %13,2’lere çıkardık. Kadın istihdamını 6 milyondan 10 milyona yükselttik.

Terörle mücadelede, dağa kaçırılan kadın ve kız çocukları için nasıl mücadele ettiysek tüm dünyada olduğu gibi bizim de canımızı yakan, kadına yönelik şiddetle mücadelede de kararlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Anayasa’da, TCK’de yaptığımız değişiklikler ve hayata geçirdiğimiz yasalar kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımızın göstergesidir. Son yaptığımız düzenleme ile iyi hal uygulamasını kaldırdık. Takım elbise ve kravat artık takdir indirimi gerekçesi sayılmayacak.

“YARALARI SARIYORUZ”

AK Parti İl Kadın Kolları Teşkilatı olarak özellikle kadın ve çocuklar için depremin ilk gününden beri yanlarında olup yaralarını sarma gayretindeyiz. Teşkilat olarak asrın felaketini yaşayan depremzede vatandaşlarımızın acılarını yüreğimizde hissediyor, sıkıntılarına ortak oluyoruz. Gerek deprem bölgelerinden Adıyaman'a gerçekleştireceğimiz ziyaretlerimizde, gerek deprem bölgelerine gidecek yardım malzemelerinin temini ve hazırlanmasında, gerekse depremden etkilenerek ilimize gelen depremzede misafirlerimizin öncelikli ihtiyaçlarını tespit ve temin etme hususunda canla başla çalışıyoruz.

“SICAK SOFRALAR”

Bu yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Kadın Kolları Teşkilatlarımızla depremden etkilenen kadınlarla birlikte olma kararı aldık. Depremzedelerimiz sıcak sofralarını tekrar kursun diye Genel merkezimizin koordinasyonu ile mutfak setleri hazırladık, ‘Sıcak Sofralar’ kampanyası ile onlara bu setleri ulaştırıyoruz. Bu süreci devlet millet el ele vererek atlatacak, depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Hayatın her alanında büyük sorumluluk yüklenen, nesillerin yetişmesinde büyük paya sahip olan, alın teriyle ve emeğiyle var olan tüm emekçi kadınların günü kutlu olsun.”

(Volkan SINAYUÇ)