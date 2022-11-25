Barış Coşgunsu ve Selma Bayrakdar yaptıkları açıklamada, kadına yönelik şiddetin her geçen gün toplumun kanayan bir yarası olarak çözüme kavuşmayı beklediğini kaydettiler.

Ülkemizde kadın cinayetlerinde her geçen gün sayının arttığını belirten Coşgunsu ve Bayrakdar, tecavüz ve ölüm haberlerinin magazinleştirilip, kadın bedeninin nesnelleştirilerek bir reyting malzemesi haline getirildiğini dile getirdiler.

Şiddetin temel nedeninin ise toplumsal zihniyet dönüşümünün sağlanamamış olması ve şiddetin kaynağına odaklı çözümlerin geliştirilemeyerek, gerçek bir iradenin ortaya konulamamasından kaynaklandığını ifade eden Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu ve İl Kadın Kolları Başkanı Selma Bayrakdar, yaptıkları açıklamada şunları dile getirdiler:

“Bu bağlamda, devletin kurum ve kuruluşlarına büyük görevler düşmektedir. Devletin kadına yönelik şiddetle mücadelede çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesinin yanı sıra, mücadelenin toplumsal düzeyde bir bilinç oluşturmak kaydıyla, genele yayılarak, etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi gerekliliği vardır.

Gelecek Partisi olarak ‘Kadına Karşı Sıfır Şiddet’ hedefimize ulaşmak için; Kadına yönelik şiddet konusunda, başta ‘İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden yürürlüğe konulması olmak üzere, kadın onurunu koruyacak, Ulusal ve Uluslararası standartlarda tüm tedbirleri alarak gerekli adımları atacağız!

Kadına karşı işlenen tüm suçları Türk Ceza Kanunu’nda ağır suçlar kapsamına alacak, cezalarını arttıracağız! Kadına yönelik şiddet suçlarında denetimli serbestlik ve koşullu salıverilme hükümlerinin uygulanmaması yönünde kanuni düzenlemeleri yapacağız! Cinayetle ve bedeni zararla sonuçlanan şiddet suçlarında haksız tahrik indiriminin kaldırılmasını sağlayacağız!

Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Kadınlar dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Dünyanın yarısını oluşturan, diğer yarısını da yetiştiren kadınların daha adil, daha huzurlu, daha güvenli ve barışçıl bir dünyada yaşayabilmesi ve şiddetin artık kadınların kaderinin parçası olmadığı bir gelecek için çalışıyoruz.” (Haber Merkezi)

