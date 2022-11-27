Hizmet-İş Çorum Şubesi Kadın Komitesi Başkanı Şükriye Yılmaz Köse, yardımcıları Ayten Kılıç ve Sümeyye Kavuncu Bıdak’ın öncülük ettiği toplantıda, İstiklal Caddesi katliamı ve Gaziantep Karkamış’a yönelik terör saldırısı bir kez daha lânetlenirken, kimden ve nereden gelirse gelsin şiddete sessiz kalınmayacağı, kadına yönelik şiddete, istismara, eşitsizliğe, aylrımcılığga,yşoksulluğa, mobinge, güvencesizliğe karşı durulacağı vurgulandı.

Açıklamada özetle şöyle denildi: “Edirne’den Kars’a, tek yürek olmuş kadınlar ve anneler olarak, ‘ŞİDDETSİZ BİR DÜNYA’ sloganımızla; yerel, ulusal ve uluslararası kamuoyunu kadına yönelik şiddetle mücadeleye davet ediyoruz. Uluslararası Çalışma Örgütü ILO’nun C190 sayılı ‘ÇALIŞMA HAYATINDA ŞİDDET VE TACİZİN ÖNLENMESİ SÖZLEŞMESİ’ni toplu iş sözleşmelerimize uyarlıyoruz. Türkiye’nin vakit kaybetmeden bu sözleşmeyi imzalamasını istiyoruz.”

(Aliye ÖNCEL)

