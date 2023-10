Tahmini Okuma Süresi: dakika

CHP İl ve Merkez İlçe Kadın Kolları’nın da destek verdiği basın açıklamasında konuşan Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Av. Burçin Solmaz Polat, ülkede her gün bir kadın cinayeti işlendiğini, 2023 yılında Ağustos ayına dek 202 kadının öldürüldüğünü, 158 şüpheli kadın ölümünün kayda geçtiğini anlattı.

Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi gerektiğini belirterek; “Kadınlarımızı şiddetten koruyamayanların itibardan bahsedecek ne yüzü ne de sözü olabilir” diyen Burçin Solmaz Polat, Çorum Kadın Meclisi olarak; kadın cinayetleri durana, kadına yönelik şiddet tamamen yok olana, insanca yaşam hakkı tanına dek mücadelelerinin devam edeceklerini vurguladı.

Zehra Gümüş’ün boşandığı ve koruma kararı aldırdığı eski eşi tarafından Çorum’un orta yerinde defalarca bıçaklanarak öldürüldüğünü söyleyerek kadınları koruyamayanların dosyalarda hızlıca gizlilik kararı alabildiğini de ifade eden Av. Burçin Solmaz Polat; “Kadınlar şiddete uğrarken, dövülürken, tehdit edilirken etkin işlemeyen, kadınları yalnız bırakan, kadınların çığlıklarına kulaklarını tıkayıp, gözlerini kapatıp üç maymunu oynayan adalet, gizlilik kararları alınırken çok hızlı işliyor. Fail yakalanmışken, olay yerinde onca güvenlik kamerası varken ve gizlilik kararı alınmasını gerektiren bir durum yokken neden alındı bu gizlilik kararı? Neden hiçbir yerde Zehra’nın öldürüldüğüne ilişkin haber çıkmasını istemiyorlar biliyor musunuz? 44 yaşındaki bir kadını şiddetten koruyamayarak ölümüne sebep olanların tek düşündükleri; itibarımız zedelenmesin, istatistikler yükselmesin, koruma altındaki bir kadını yetkililer koruyamadı demesinler!

Ortada çok acı olan bir netlik vardır: o da devletin kadınları erkek şiddetinden koruyamadığıdır. Yasalar etkin şekilde işletilmiyor, infaz yasası adaletin sağlanmasına değil, faile hizmet ediyor! Bu sebeple; kadınların katilini, şiddetin, cinayetin failini ararken sadece bir kişi arıyorsak, bir kişi buluyorsak yanılırız. Kadınların asıl katili; kadınları koruyamayanlar, şiddeti önleyemeyenler, suçluları, katilleri etkin bir şekilde cezalandırmayanlar, etkin bir soruşturma yürütemeyenler, faili bir gün dahi tutuklamadan serbest bırakarak ödüllendirenler, katilleri 2-3 yıl hapiste kaldıktan sonra tahliye edilmesini sağlayan ve böylece suç işlemesi yönünde faili yüreklendiren, caydırıcılığını yitirmiş infaz düzenlemelerdir” dedi.

Devletin kadınları gözden çıkardığını, onların yaşamını önemsemediği gibi ölümleri de normalleştirme çabası içinde olduğunu savunarak bu katil düzen değişmeden kadınlara reva görülen şiddet ve ölümün bitmeyeceğini, bu düzeni de kadınların değiştireceğini ve kadınlara adaleti örgütlü kadın mücadelesinin sağlayacağını anlatan Polat, yaşananların İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasının bir sonucu olduğunu da savundu.

Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinin bir anlık öfke veya münferit olaylar olmadığını belirten Çorum Kadın Meclisi Sözcüsü Av. Burçin Solmaz Polat; “Biz biliyoruz ki, bu yaşananlar sistematik bir olgudur. Failler, kadınlara her türlü şiddeti uygularken bu şiddet eyleminden dolayı ceza almayacaklarını düşünmekte ya da iyi hal, haksız tahrik indirimi vb. ceza indirimlerinden faydalanacaklarını hesap etmektedirler. Diğer taraftan; kadını sahip olunacak bir mal, bir eşya gibi gören siyasiler ve destekçileri tarafından da “namus” kisvesiyle korunmaktadırlar. Kadın cinayetleri toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en ağır sonucudur. Zehra da, bir anlık öfke ile öldürülmemiştir. Zehra fail tarafından defalarca ölümle tehdit edilmiş, takip edilmiş, cinayet göz göre göre işlenmiştir. Zehra’ ya, yaşarken sağlayamadığımız adaleti tüm kadınlara vermeye borçlusunuz. Bizler sizden adalet alacaklıyız! Bizler, kadınlara adalet sağlayamadığınızın, kadınları koruyamadığınızın tanığıyız. Ve vicdanlarımız rahat değil, sizlerin de vicdanlarını rahatsız etmek için, artık ölmek istemiyoruz demek için buradayız” diye konuştu.

Polat, kadınların yıllardır insanca yaşam isteği olduğunu bunun çözümünün de 6284 Sayılı yasanın etkin biçimde uygulanarak İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden üye olunarak olabileceğini sözlerine ekledi.