Edinilen bilgiye göre, filmde ünlü oyunculardan Feyza Aydın Kılıç, Deniz Oral, Aleyna Kılıç, Şehnaz Dilan, Ferdi Atuner, Şevki Özcan, Seçkin Kabaklı, Meri Elagöz, Bülent Mert, Seval Arun, Yusuf Özdek ve sürpriz konuk oyuncular arasında Kurtlar Vadisi’nin Güllü karakterini canlandıran Erhan Ufak, Adem Kılıççı da yer alacak. Ayrıca, Çorum’da yapılan seçmelerde belirlenenler ve sivil toplum kuruluşlarından tanınmış bazı kişiler de filmde rol alacak.

Filmin, Çorum’un tanıtımına önemli katkı sağlayacağı bildiriliyor.

Kadına şiddete karşı duyarlılık sağlamayı amaçlayan filmin hikayesi Çorum’da geçecek ve yöresel şive de kullanılacak.

