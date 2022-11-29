Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Çorum Belediyesi Kadın Kültür Merkezi ve STK’ların katılımıyla Saat Kulesi meydanında ve AHL Park AVM’de stantlar açılarak vatandaşlara KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı.

Öte yandan Çorum Valiliği, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü binalarına “Kadına El Kalkmaz”, Osmancık Köprüsü üzerine “Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” ve Çorum FK – Erzincan Spor arasında gerçekleşen futbol müsabakasında “Kadına Yönelik Şiddete Birlikte Dur Diyelim” pankartları asılırken, ayrıca AHL Park AVM’de bulunan led ekranlara “Kadına El Kalkmaz” temalı görseller yansıtıldı.

İl genelinde 100.000’den fazla vatandaşa ulaşılarak kadına yönelik şiddetle mücadelede etkin bir farkındalık oluşturuldu.

(Haber Merkezi)

