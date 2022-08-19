Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Dodurga ilçesine bağlı Obruk ve Yeniköy köylerinde ikamet eden erkek vatandaşlara bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantı içeriğinde, vatandaşlara şiddetin tanımı ve çeşitleri, doğurduğu sonuçlar, çocuklar üzerindeki etkileri ve 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ayrıca kadına şiddetin ve kadın cinayetlerinin önlenmesi hususunda KADES (Kadın Acil Destek) Uygulamasının önemi anlatılırken, elektronik kelepçe uygulamasından bahsedilerek broşür dağıtıldı.

‘Kadına Şiddet İnsanlık Suçudur” adı altında afiş asılarak şiddet veya şiddet tehdidinin önlenmesi amacıyla Jandarmanın 7/24 görevde olduğu vatandaşlara hatırlatıldı. (Haber Merkezi)

