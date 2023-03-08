8 Mart’ın dünyanın her yerinde kadının anıldığı, sorunlarının çeşitli platformlarda tartışıldığı bir gün olduğunu hatırlatan Bulut, “Bizler kadın ve erkeğin bir bütünün iki eşit yarısı olduğuna inanan bir gelenekten geliyoruz. Biliyoruz ki, kadın toplumun en etkili, yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadının ilerlemesi sosyal adaletin bir şartı olmakla birlikte sadece bir kadın sorunu değildir. Bu konu, sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmenin tek yolu olup, politik, sosyal, ekonomik, kültürel ve çevresel güvenliği başarmanın da ön koşuludur.” dedi.

“KADINLAR BÜYÜK ROLLER ÜSTLENDİ”

Demokratik, ileri bir toplum için, kadınların güçlendirilmeleri, etkinlik alanlarının genişletilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk vb. alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan faydalanabiliyor olmalarının büyük önem taşıdığını vurgulayan Bulut, ülkemizde kadınların erkeklerle birlikte sosyo-kültürel, siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlendiğini ifade etti.

“KADINLARIN HAKLI TALEPLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”

Kadınların; ekonomik ve sosyal hayatta, iş yaşamında var olduğunun altını çizen Bulut, şunları söyledi: “Ancak kadınlar sorunlarıyla var, açmazlarıyla var, kronik dertleriyle var. Bizler, güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak; kadını ve erkeği ile tüm toplum kesimlerini güçlendirmek, haklı taleplerini biran önce gerçekleştirmek zorundayız. Elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştirecekleri inancıyla, tüm kadınlarımızın 8 Mart dayanışma gününü kutluyorum.” (Nurdan AKBAŞ)

