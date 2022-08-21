Kadın muhasebeciler 8.toplantılarını 43 firmadan 52 muhasebe yöneticisi ile “KNT Kağıt San.ve Tic. A.Ş.” sponsorluğunda Lila’da gerçekleştirdi.

Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda KNT Kağıt Çevre Mühendisi Aslıhan Baykal Başnur, 2020 yılında satın alınan Hayat Kağıt Fabrikası’nın KNT Kağıt olarak üretimini sürdürdüğünü, 113 çalışanlarının bulunduğunu söyledi.

KNT Kağıt bünyesinde olan KNT Geri Dönüşüm’ün diğer firmalardan elde ettiği hurda kağıtları işleyerek hem kendi bünyesindeki “İlke Ambalaj”da kullandığını,. hem de diğer firmalara tedarik sağladığını anlatan Aslıhan Baykal Başnur, “KNT Kağıt, doğaya verilen zararı minimize ederek çevreye dost politikası ile atık durumdaki kağıtları geri dönüştürüp yeniden kullanıma hazır hale getiriyor” dedi.

Toplantı konuğu Hitit Üniversitesi Finans Uzmanı Doç.Dr.Öznur Sakınç ,finansal yönetim alanında ; finans yönetiminin temel amacı,fonksiyonları,şirket yapıları ve şirketlerde kullanılan finansal analizler hakkında eğitim verdi.

Bu eğitimle, şirketler bünyesinde ileriye yönelik mali tabloların finansal yönden nasıl kullanılması gerektiği ve şirketlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla en doğru tabloların hazırlanma biçimleri hakkında bilgi verilerek devamı gelecek olan eğitime ana çerçeveleri ile başlangıç yapıldı.



(Haber Merkezi)

