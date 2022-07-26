Kadın Muhasebecilerin son toplantısına 46 firmadan 57 muhasebe yöneticisi katıldı. Şamlıoğlu Toyota Plaza sponsorluğunda Lila’da düzenlenen buluşmada açılış konuşmasını Dalyan Makina Muhasebe Müdürü Funda Aykaç yaptı. Şamlıoğlu Otomotiv Muhasebe Müdürü Havvana Taç kuruluşlarının teknik destek ve yenilikçi yükselişlerini anlattı.

Şamlıoğlu Otomotiv Satış Danışmanı Ayşe Balcı, Toyota Hibrit çalışma prensipleri ile birlikte yeni Yaris Cross’u tanıtarak test sürüşleri için Toyota Plaza’ya davet etti. Toyota Garanti Uzmanı Menekşe Başaran ise satış sonrası maksimum derecede verdikleri desteği ve Toyota servis hizmetindeki en üst seviyede araç bakımı yaptıkları bilgisini paylaştı.

Mali Müşavir Gönül Keşkekçi’nin “Tek düzen hesap planı, bilanço ve gelir tablosu hazırlama” yöntemleri hakkında eğitim verdiği toplantıda TÜRKİŞ Eğitim ve Kadın Bürosu Müdürü Güldane Karslıoğlu Yeni, çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliği, kadın hakları, kadının toplumdaki yeri, çalışma hayatında yeri, yeni çıkan kanunlar ve uygulanan izin çalışmalarını anlattı.

(Aliye ÖNCEL)

