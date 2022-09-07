Belediye Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri birbirinden farklı kurslarla kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Çorum Belediyesi tarafından hizmete sunulan 8 adet Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde kültürel ve sosyal faaliyetlerin dışında yeni dönemde de el sanatları, yemek, kültür, dikiş, yabancı dil, güzellik ve saç bakım, spor, resim ve müzik kurslarına kayıt yapılabilecek.

Kurslara kayıt yaptırmak isteyenler, Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

(Haber Merkezi)

