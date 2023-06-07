Çorum Belediyesi, Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde açtığı kurslarla kadınların el becerilerini geliştirirken istihdama ve ekonomiye de katkı oluşturuyor. 8 ayrı bölgede bunan Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nde el sanatları kursları, dikiş kursları, resim kursları, bilgisayar kursu, yemek kursları, güzellik ve saç bakım kursları gibi 70’e yakın branşta binlerce kursiyere eğitimler veriliyor.

HÜRRİYET MEYDANI’NDA 2 GÜN AÇIK KALACAK

Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri satış stantları Hürriyet Meydanı’nda kuruldu. Stantlarda hazırladıkları ürünleri sergileyerek satışını yapan kadın kursiyerler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Stantların iki gün süreyle açık kalacağı bildirildi.

BAŞKAN AŞGIN DA ALIŞVERİŞ YAPTI

Satış stantlarını ziyaret eden Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kursiyerlerle ve usta öğreticilerle sohbet ederek alışveriş yaptı. Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri’nin birbirinden farklı kurslarla kadınların yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Başkan Aşgın, kadınlara yönelik kursların devam edeceğini açıkladı. Başkan Aşgın “Kurslarımız istidama katkı sağladığı gibi kursiyerlerimizin el becerilerini geliştirmelerine de fırsat sunuyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezimize de kurslarımıza sağladığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunuyorum. Hemşehrilerimizi 2 gün açık olacak stantlarımıza davet ediyorum.” dedi.