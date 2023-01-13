Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilimizde ilk kez yapılacak olan Bölgesel Kadın Kooperatifleri Festivali ile ilgili bir değerlendirme toplantısı düzenledi. Vali Çiftçi’nin başkanlığında Vali Mustafa Toprak Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıda “Sıfır atık” temalı ilimizin ilk bölgesel Kadın Kooperatifleri Festivali değerlendirildi.

Toplantıya Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş, Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca ile diğer yetkililer katıldı. Değerlendirme Toplantısı’nda festivalin Karadeniz’in yöresel lezzetlerini tüm Türkiye’den katılacak seçkin alıcılarla buluşturmayı hedeflediği belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

