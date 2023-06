Aileden başlayarak hayatın her yerinde ve her anında sevgileri, emekleri ve fedakârlıklarıyla dünyayı güzelleştiren kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ettiğini belirten Çiftçi, mesajında şunları dile getirdi:

“Kadın aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusudur, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız vererek bir anne, bir eş, bir evlat olarak, medeniyet tarihimiz boyunca ailenin ve toplumun merkezinde yer almaktadır.

Resülullah (s.a.s) Efendimiz, ‘Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde haklarınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır.’ diye hatırlatmada bulunmuş, bir tarafın diğer tarafı mağdur etmesine izin vermemiş ve cennete giden yolun annelerin ayaklarının altından geçtiğini, insanın saygı göstermesi gereken değerli şahsiyetlerin ilk sırasında anneliğin yer aldığını ifade ederek onun saygın bir konumda olduğunu belirtmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, ihtiyacımız olduğunda desteklerini esirgemeyen, bizi eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, annelik rolüyle yeni nesillere şekil veren fedakâr kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyor, kendilerine hayırlı, sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” (Haber Merkezi)