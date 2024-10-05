Kasım ayında başlayacak olan lig maçları öncesi hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdüren Çorum Gençlikspor takımı önceki gün Çorum bölgesi hentbol hakemleri ve antrenörleri ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda oynanan özel maçı Çorum bölgesinin tecrübeli hakemlerinden Ömür Soytemiz yönettiği maçı Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel de izledi. Karşılaşma 18-18 berabere sona erdi.

Çorum Gençlikspor takım antrenörü Taner Adıkdı, lig maçları öncesi kendilerini test etmek adına önemli bir maç olduğunu belirtirken, oyuncularının gerek hazırlık maçları, gerekse antrenmanlar ile lige daha hazır gireceğini söyledi. Adıkdı, Çorum’da hentbol branşına diğer branşlarda olduğu gibi çok destek verilmediğinin de altını çizerken, sadece Çorumlu gençlerin forma giydiği Çorum Gençlikspor’a iş insanlarından destek talep etti.

BAKLAVALAR TEKMEN VE SIRMA’DAN

Hazırlık maçının ardından Çorum’un hentbol ve futbol hakemlerinden Muammer Tekmen ve İsmail Sırma Adıkdı ve öğrencilerine lig maratonunda başarılar dilerken, sporculara baklava ikramında bulunarak ağızları tatlandırdı.