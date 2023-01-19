Ticaret Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, İcra Kurulu Üyesi Gülden Arzoğlu ve Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Genel Sekreter Yardımcısı Şule Akkese katıldı.

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu tarafından, ilimizde üreten kadınlara destek olmak amacıyla düzenlenecek olan “Üreten Kadın Girişimcilerin El Emeği Sergisi” projesi hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Duyuru yolu ile TSO web sitesinden kayıt olan kadınlara “Girişimcilik'te Pazarlamanın Yeri ve Önemi”, “Sosyal Ticaret”, “Sosyal Medyada Satış Teknikleri” ve “Sosyal Medyada Müşteri Memnuniyeti” eğitimlerini Hitit Üniversitesi’nin desteği ile Ticaret ve Sanayi Odası’nda düzenleyeceklerini belirten Yarımca, eğitim sonunda kadınlara sertifika verileceğini ve eğitime katılan kadınların ürünlerinin sergileneceğini dile getirdi.

(Haber Merkezi)

