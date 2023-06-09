Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri tarafından yıl içerisinde düzenlenen hobi ve meslek kurslarına katılan kadınların ürünlerinin yer aldığı yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Vali Mustafa Çiftçi’nin eşi Azime Çiftçi, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın eşi Feyza Aşgın, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın eşi Perinay Gazioğlu Tahtasız ve çok sayıda kadın katıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın açılışta yaptığı konuşmada 8 bölgede bulunan Kadın Kültür ve Sanat Merkezlerinde her yıl yaklaşık 10 bin kursiyere hizmet sunduklarını söyledi.