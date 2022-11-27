Kadına yönelik şiddetin protesto edildiği, kadın cinayetlerine kurban giden kişilerin fotoğraf ve isimlerinin taşındığı eylem sırasında kadına yönelik şiddetin son bulması için bazı sloganlar atıldı.

Eylem sırasında Çorum Kadın Platformu adına konuşan Eğitim-Sen Çorum Şube Kadın Sekreteri Nurcan Hasırcı Doğan, geçtiğimiz 25 Kasım'dan bugüne erkek şiddetinin hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Son on ay içerisinde 337 kadın katledildi, 190 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti” dedi.

Doğan, kadınlar olarak 25 Kasım’da şiddete, cinsiyetçiliğe, savaşa, yoksulluğa karşı eşitlik, adalet, barış ve özgürlük için isyanı büyüterek alanlara çıktıklarını söyledi.

“6284 SAYILI YASA UYGULANMIYOR”

İstanbul Sözleşmesi’nin bir gece yarısı kararıyla iptal edilmesinin şiddet faillerini cesaretlendirdiğini dile getiren Hasırcı Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“6284 sayılı yasa uygulanmıyor, hatta yasanın sağladığı haklar kısıtlanmaya çalışılıyor. 2022 yılında öldürülen kadınların yüzde 17’si failler hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen katledildiler. İktidar bu saldırılarla biz kadınların hayatına kastederek, bedenimizi, emeğimizi ve kimliğimizi tahakküm altına almaya çalışıyor. Erkek yargı her fırsatta kadın katillerine iyi hal ve haksız tahrik indirimi için gerekçe bulmaktan geri durmuyor.”

“EKONOMİK ŞİDDETİ DE EN AĞIR BİÇİMDE BİZ KADINLAR YAŞIYORUZ”

İşsizliğin, yoksulluğun bu kadar arttığı, ekonomik krizin derinleştiği koşullarda ülke kaynakları ve bütçe, güvenlikçi politikalara, savaşa aktarılıyor. Kadınlar olarak daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaşların son bulması, eşit ve özgürce bir arada yaşamamızın sağlanacağı demokratik koşulların oluşması için 'savaşa hayır, barış hemen şimdi’ demek için 25 Kasım’da alanlardayız.

Artan işsizlik, yoksulluk, güvencesiz, kayıt dışı çalışma ile birlikte krizin yarattığı ekonomik şiddeti de en ağır biçimde biz kadınlar yaşıyoruz. Temel tüketim maddelerine, elektrik, doğalgaz, akaryakıta artarda yapılan zamlardan ve ücretlerin giderek erimesinden en fazla etkilenen kesim yine güvencesiz, esnek, enformel işgücü piyasası içerisinde, örgütlenme hakkından yoksun, emek sömürüsüne daha yoğun maruz kalan, biz kadınlar oluyoruz. Ekonomik krizin derinleştiği, işsizliğin arttığı koşullarında kadınlar olarak daha da yoksullaştık, yoksunlaştık.

Emeğimizin yok sayılmasına, işsizliğe, yoksulluğa, güvencesiz, kayıt dışı sömürü koşullarında çalışmaya karşı, güvenceli çalışma, güvenli gelecek talebimizi haykırmak için 25 Kasım’da alanlardayız.

“TOPLUMSAL MUHALEFET HEDEF ALINIYOR”

Temel hak ve özgürlüklere, sendikal eylem ve etkinliklere dönük saldırılarla toplumsal muhalefeti hedef alıyor. Meclisten çıkardığı sansür yasası ile bir yandan muhalif basını susturmayı, öte yandan sosyal medya paylaşımları üzerinden tüm topluma gözdağı vermeyi amaçlıyor. Üniversite öğrencileri, siyasetçiler, sanatçılar, özgür basın emekçileri, sendikal mücadele yürüten ve hakları için direnen kadınlar keyfi, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarla karşı karşıya kalıyor.

Tüm bu saldırılara rağmen dünden bugüne dayanışmanın gücüyle çoğalarak güçlenen, örgütlülüğe dönüşen ve iktidarları sarsan kadın mücadelesi inancımızı büyütüyor. İran'da "Bizi zorla kendi cennetinize götüremezsiniz" diyerek sokakları isyan alanlarına çeviren "İstanbul Sözleşmesi bizimdir!" diyerek Türkiye'nin tüm kentlerinde sokakları terk etmeyenleriz. ‘İtaat et, rahat et!’ diyenlere inat, isyan ediyoruz, örgütleniyoruz ve mücadele ediyoruz.

62 yıl önce diktatörlüğe karşı direnişte simgeleşen Mirabel kardeşlerden bugüne dünyanın dört bir yanında kadınlar olarak “kadın-yaşam-özgürlük” sloganıyla işyerlerimizde, evlerimizde, sokaklarda ve yaşamın her alanında birlikteliğimizden ve dayanışmamızdan aldığımız gücün kararlılığıyla ‘saçımızın teline, haklarımıza, özgürlüğümüze sahip çıkıyor, direnişi büyütüyoruz’ demek için 25 Kasım’da alanlardayız.” (Taner ŞİMŞEK)

